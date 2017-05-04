Русский культурный центр во Львове выселили из помещения облсовета

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Русский культурный центр выселили на Украине из помещения Львовского областного совета, замглавы облсовета Владимир Гирняк назвал это "победой", сообщила в четверг пресс-служба совета.

"Русский культурный центр выселили из помещения Львовского областного совета, по адресу улица Короленко, 1 а (во Львове – ред.). Соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовской области", — говорится в сообщении.

Заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк назвал данное событие "победой".

Областной совет напоминает, что 9 марта Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселении Русского культурного центра из помещения на улице Короленко, 1а во Львове.

Сообщается, что теперь областной совет планирует провести конкурс на нового арендатора этого здания, его обещают передать одной из общественных организаций, деятельность которых связанных с военной операцией в Донбассе. По данным облсовета, общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов военной операции в Донбассе, центр реабилитационной и юридической помощи, или же музей.