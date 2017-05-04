Дебаты Макрона и Ле Пен посмотрели около 16,5 млн телезрителей

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Дебаты кандидатов в президенты Франции — лидера движения "Вперед", экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона и главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — на каналах французского ТВ посмотрели около 16,5 миллионов телезрителей.
Кандидаты в президенты Франции вечером в среду провели последние теледебаты за три дня до второго тура выборов.
Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.
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