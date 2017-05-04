В конгрессе США одобрили создание комитета по противодействию России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила создание специального комитета по противодействию так называемому "скрытому влиянию России", говорится в одном из положений, включенных в общий проект бюджета страны на оставшийся период 2017 финансового года.

"В рамках исполнительной ветви власти создан межведомственный комитет для противостояния активным мерам Российской Федерацией по оказанию скрытого влияния", — говорится в тексте документа, размещенном на сайте палаты представителей.

В документе отмечается, что под "активными мерами" помимо прочего подразумеваются "тайное вещание, манипуляции со СМИ, дезинформация, финансирование агентов влияния, побуждение и контрразведка наступательного характера, убийства и террористические акты".

Палата представителей конгресса США в среду приняла поправки в бюджет текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября. За документ, согласованный ранее лидерами демократов и республиканцев, проголосовало необходимое число членов палаты. Объем запланированных ассигнований составит около 1,1 триллиона долларов.

Тема якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы возникла в США после проигрыша кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон. При этом никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентской гонки США ни разу не предъявили.

Президент США Дональд Трамп называл заявления о вмешательстве России в выборы для его поддержки "смехотворными". Он неоднократно объяснял, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

В Москве обвинения во вмешательстве во внутренние дела США неоднократно категорически опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие утверждения "абсолютно голословными".