В конгрессе США требуют усилить контроль за передвижениями дипломатов из РФ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, касающийся деятельности разведсообщества страны и предусматривающий усиление контроля над передвижением российских дипломатов до окончания текущего финансового года — до 30 сентября.

В одном из положений, включенных в общий проект бюджета страны на оставшийся период 2017 финансового года, говорится, что госсекретарь США при взаимодействии с директором ФБР и директором национальной разведки должны ввести обязательный режим предварительного оповещения, который касается всех поездок аккредитованных дипломатов и консульского персонала РФ в стране.

В документе также указывается, что госсекретарь США, директор ФБР и директор национальной разведки должны разработать механизмы по обмену информацией по поводу перемещения российских дипломатов, находящихся в стране.

Ранее палата представителей конгресса США приняла поправки в бюджет текущего финансового года. Сейчас США живут по временному бюджету, срок которого истекает 5 мая. Бюджет будет направлен для утверждения в сенат, а затем на подпись к президенту страны. Принятие документа и сохранение финансирования позволит избежать так называемого "закрытия" федерального правительства США.