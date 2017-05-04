В Амстердаме задержали россиянина за провоз ядовитых змей и лягушек

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Гражданин России задержан в аэропорту Амстердама после обнаружения живых змей, лягушек, тараканов и ящериц в его багаже, сообщает издание Dutch News.
По данным издания, мужчина перевозил животных в пластиковых коробках в своем рюкзаке, что нарушает законодательство о защите животных. Многие из обнаруженных животных являются ядовитыми.
Как сообщается, мужчина летел из Бразилии в Россию с пересадкой в аэропорту Схипхол.
На данный момент все животные изъяты и переданы экспертам. Власти пока не приняли решение о дальнейшей судьбе россиянина.