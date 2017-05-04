Израильские военные ранили пытавшегося напасть на них с ножом палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Израильские пограничники открыли огонь и ранили палестинца, который попытался напасть на них с ножом на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба полиции.
Инцидент произошел в городе Хевроне рядом с Гробницей патриархов — святыней, почитаемой как иудеями, так и мусульманами.
В нападавшем, который был ранен и отправлен в больницу, опознали 20-летнего местного жителя. При нем нашли муляжи пистолета и ручной гранаты, сообщают полицейские.
Инцидент продолжает череду арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев. Такие нападения, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.