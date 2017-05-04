Одесский депутат пожаловался, что "дети-радикалы" разрисовали приемную

Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото

Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Депутат Одесского городского совета от "Оппозиционного блока" Богдан Гиганов заявил, что "радикально настроенные дети" разрисовали фасад его приемной и разожгли костер на тротуаре.

"Пару часов назад… невоспитанные и радикально настроенные дети, разрисовали фасад моей приемной националистическими слоганами, символикой и разожгли костер на тротуаре, прямо под окнами жилого малоквартирного дома", — написал Гиганов в Facebook.

Он считает, что молодые люди, которые являются "пешками в чужой игре", совершили сразу несколько уголовных преступлений.

Депутат опубликовал фотографии, где неизвестные разрисовывают приемную и сжигают палатку "Оппозиционного блока".