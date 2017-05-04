Российского байкера из клуба "Ночные волки" выдворили из Польши

ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Польши выдворили из страны российского байкера Николая Логинова из мотоклуба "Ночные волки", сообщили РИА Новости организаторы мотопробега "Дороги Победы".

"Николай уже находится на территории России в Калининградской области", — рассказали организаторы.

Они отметили, что всю дорогу до границы Логинова сопровождали польские пограничники, которые передали его российским коллегам. В Польше россиянину пришлось оставить мотоцикл, на котором он совершал мотопробег.

Как сообщалось ранее, он был задержан утром в среду в городе Мысловце в Польше. Генконсул России в Кракове Александр Минин пояснил, что по определению польской стороны "на основании пункта 9 статьи 302 Закона об иностранцах его пребывание угрожает безопасно государства и общественному порядку". Кроме того, Логинову аннулируется шенгенская виза.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин. Колонна мотоциклистов прибыла в Польшу в воскресенье. Мотопробег "Ночных волков" стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако отдельным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и доехать до Берлина.