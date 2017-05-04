Дмитрий Харатьян попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Сведения о российском актере театра и кино Дмитрии Харатьяне внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец" из-за посещения им Крыма без согласования с Киевом.

Харатьян попал в базу данных, поскольку начиная с марта 2014 года неоднократно "незаконно пересекал государственную границу Украины в Крыму".

Ранее в базу сайта была внесена информация об участнице конкурса "Евровидение-2017" от России Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".