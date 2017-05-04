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В мире

Это мнение ФБР: Белый дом ответил на слова Коми об угрозе со стороны России

08:4004.05.2017
(обновлено: 08:42 04.05.2017)
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© REUTERS / Joshua RobertsДиректор ФБР Джеймс Коми. Архивное фотоДиректор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© REUTERS / Joshua Roberts

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американские власти прокомментировали слова директора ФБР Джеймса Коми об "угрозе" со стороны России. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что подобные утверждения являются мнением самого бюро.

Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
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После президентских выборов в США, которые прошли в ноябре прошлого года, американские спецслужбы обвинили Москву во вмешательстве в избирательный процесс. В декабре администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц.

При этом никаких доказательств причастности России к хакерским атакам американские власти не предъявили. В Кремле обвинения в адрес Москвы назвали "абсолютно голословными", подчеркнув, что ни одного факта подобного влияния предоставлено не было.

О чем говорил Коми

Выступая на слушаниях в сенате, глава ФБР заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США. По его словам, Москва представляет "самую большую угрозу" для Штатов.

Сенатор Джон Маккейн беседует с журналистами
© AP Photo / Ross D. Franklin
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Коми также обвинил российские спецслужбы и хакеров в совместном взломе почтовых серверов Yahoo. При этом в ФБР уверены, что хакер под ником Guccifer 2.0. является инструментом российской разведки.

Guccifer 2.0 стал известен после публикации летом прошлого года на сайте WikiLeaks переписки партийного аппарата Демократической партии. Из обнародованных документов стало известно, партийное руководство на праймериз поддерживало Зхиллари Клинтон в ущерб ее главному конкуренту Берни Сандерсу. После скандала свой пост покинула глава национального комитета Демпартии Дебби Вассерман-Шульц.

Джеймс Коми также пообещал сенаторам "хватать и закрывать" хакеров, которые скрываются от американских спецслужб.

"Мы пытаемся понять, как заставить их платить за подобное поведение разными способами… в том числе заключая людей в тюрьму, если мы сможем их достать вне России. Россия не слишком хорошо сотрудничает с нами по преступникам, которые находятся внутри страны, но те любят путешествовать, так что — хватать, закрывать, надевать им наручники, чтобы они понимали, что это (преступная деятельность — ред.) — не халява", — сказал Коми.

Отвечая на вопрос республиканца Линдси Грэма, справедливо ли утверждение, что российские власти активно укрывают киберпреступников, Коми заявил: "Да".

Президент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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Директор бюро также рассказал парламентариям, что ФБР продолжает проверять возможные связи действующего президента США Дональда Трампа с Москвой.

"Мы проводим расследование, чтобы определить, была ли какая-то связь между российскими усилиями и кем-либо, входящим в кампанию Трампа", — пояснил Коми на слушаниях в Сенате.

Реакция Белого дома

Слова Джеймса Коми прокомментировал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Это мнение ФБР", — сказал он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Спайсера, Белый дом "полагается" на ФБР и разведывательное сообщество, которое предоставляет президенту "информацию о всех угрозах, с которыми сталкиваются США". При этом пресс-секретарь добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

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Журналисты также поинтересовались у Спайсера, разделяет ли сам Трамп мнение ФБР о том, что Россия представляет "самую большую угрозу для США".

"Президент дал ясно понять, что он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием… Он находит это угрожающим жизням американцев и союзников", — ответил представитель Белого дома.

Американский спецслужбы и СМИ не раз обвиняли президента в связях с Россией. В начале апреля газета Financial Times сообщила, что ФБР даже создало специальное подразделение, которое будет заниматься координацией расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы.

При этом сам Трамп отвергает все претензии.

"История с Россией — полная ложь. Ничего общего с реальностью", — заявил он 6 апреля в интервью New York Times.

Клинтон против Коми

Накануне и сам Джеймс Коми оказался объектом критики. Его работу раскритиковала Хиллари Клинтон, которая уступила Трампу на президентских выборах.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Тиллерсон рассказал, с чего начнется восстановление отношений с Россией
"Это кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули", — заявила Клинтон в интервью телеканалу CNN.

Слова Клинтон сразу раскритиковал Трамп.

"Директор ФБР Коми — это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон в том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки! Фальшивая история про Трампа/Россию была лишь оправданием, которое использовали демократы, чтобы объяснить проигрыш на выборах. Может быть, Трамп просто вел отличную кампанию?" — написал американский президент на своей странице в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Письмо главы ФБР было опубликовано за несколько дней до голосования — 28 октября. В нем Джеймс Коми сообщил, что бюро обнаружило новые документы, связанные с расследованием против Хиллари Клинтон, которая использовала личную электронную почту в бытность госсекретарем.

Позднее, также до выборов, Коми заявил, что ФБР не нашло оснований для новых обвинений в отношении Хиллари Клинтон. Дело было закрыто окончательно.

Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.

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