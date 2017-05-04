Стивен Кинг: доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любой моей книги

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг считает, что доступ президента США Дональда Трампа к "ядерной кнопке" страшнее, чем любая написанная им страшная история, сообщил он в своем Twitter.

"Твиты Трампа на протяжении его первых ста дней (президентства) обнажают ясную картину: он почти хрестоматийный пример расстройства личности по нарциссическому типу", — написал писатель в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Тот факт, что этот парень держит свой палец на спусковом крючке ядерного оружия, хуже, чем любая из мною написанных страшных историй", — добавил он.

Трамп восьмого ноября прошлого года неожиданно для многих выиграл президентские выборы в США. Предвыборные опросы показывали, что фаворитом президентской гонки была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Девятого ноября она признала свое поражение.

Trump's tweets in his first hundred days draw a pretty clear portrait: he's an almost textbook case of narcissistic personality disorder. — Stephen King (@StephenKing) 4 мая 2017 г.

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