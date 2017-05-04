В Сальвадоре хотят регистрировать высылаемых из США мигрантов-преступников

МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Власти небольшого Сальвадора всерьез обеспокоены ростом числа высылаемых из США мигрантов и хотят сделать специальный регистр таких лиц, имевших криминальное прошлое.

Целью этой меры является создание препятствий для интеграции таких людей в ряды двух могущественных преступных группировок Центральной Америки, Мексики и США — Mara Salvatrucha и ее конкурента Barrio 18, пояснил вице-президент страны Оскар Ортис.

"(Это делается), чтобы гарантировать, что человек не участвует в преступной деятельности, чтобы можно было контролировать его усилия по реинтеграции в общество", — приводит Рейтер заявление Ортиса.

С начала 2017 года число депортированных из США сальвадорцев увеличилось на 13% за первые четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает генеральное управление миграции страны.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику своего предшественника Барака Обамы и обвинил его в бездействии против латиноамериканских банд на территории США. В Mara Salvatrucha и Barrio 18 состоят примерно 70 тысяч бойцов, преимущественно уроженцы центральноамериканских государств. Они занимаются торговлей наркотиками и другими видами преступной деятельности.