Китай и Афганистан намерены укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китай и Афганистан намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, а также поддерживать региональную безопасность, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства в четверг.
"Китай намерен поддерживать контакты с Афганистаном на высоком уровне, сделать основным (в отношениях) совместную реализацию стратегии "Один пояс — один путь", намерен расширять всестороннее практическое сотрудничество, укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом", — заявил Ван И. По его словам, Китай также намерен добиваться дальнейшего прогресса в отношениях стратегического партнерства с Афганистаном.
"Афганистан намерен решительно бороться с (террористической группировкой) "Восточный Туркестан" и другими террористическими силами, защищать безопасность и стабильность двух стран и региона", — отметил замглавы МИД Афганистана. —0-