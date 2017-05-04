Китай и Афганистан намерены укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китай и Афганистан намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, а также поддерживать региональную безопасность, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства в четверг.

Согласно сообщению, в среду в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел КНР Ван И и замглавы МИД Афганистана Хекмата Карзая.

"Китай намерен поддерживать контакты с Афганистаном на высоком уровне, сделать основным (в отношениях) совместную реализацию стратегии "Один пояс — один путь", намерен расширять всестороннее практическое сотрудничество, укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом", — заявил Ван И. По его словам, Китай также намерен добиваться дальнейшего прогресса в отношениях стратегического партнерства с Афганистаном.

В свою очередь Хекмат Карзай поблагодарил китайского коллегу за ценную поддержку в деле мирного восстановления Афганистана. По его словам, Афганистан намерен активно участвовать в реализации стратегии "Один пояс — один путь", содействовать совместному развитию Китая и Афганистана и региона.

"Афганистан намерен решительно бороться с (террористической группировкой) "Восточный Туркестан" и другими террористическими силами, защищать безопасность и стабильность двух стран и региона", — отметил замглавы МИД Афганистана. —0-