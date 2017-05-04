Обвиняемого в мошенничестве с россиянина депортировали из Таиланда

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Россиянина, который с 2013 года разыскивался за мошенничество с недвижимостью за рубежом, депортировали в Россию и поместили в СИЗО, сообщило в четверг региональное управление МВД.
"В сопровождении сотрудников национального центрального Бюро Интерпола МВД России из Таиланда депортирован 45-летний уроженец Владивостока, обвиняемый в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Фигурант уголовного дела разыскивался за мошеннические действия в особо крупном размере, совершенные во Владивостоке в период с июля 2007 года по август 2008 года", — сообщает краевое УМВД РФ.
В связи с тем, что обвиняемый после совершения преступления скрылся, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В марте фигурант уголовного дела задержан правоохранительными органами в Таиланде. Сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку обвиняемый доставлен в следственный изолятор, отмечает УМВД.