Защита Селезнева в США подала уведомление об апелляции, уточнил адвокат

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита российского гражданина Романа Селезнева, осужденного в США на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, подала уведомление об апелляции, которая оставляет за ним право в течение трех месяцев подать собственно саму апелляцию, сообщил РИА Новости адвокат Селезнева Игорь Литвак.

"Я подал уведомление об апелляции, оно оставляет за господином Селезневым право подать собственно апелляцию. На это у нас есть три месяца, если апелляционный суд не продлит этот срок", — заявил Литвак.

В уведомлении, подписанном адвокатом россиянина и поданном в 9-й окружной апелляционный суд, говорится, что Селезнев намерен обжаловать приговор. Данная записка была передана в федеральный окружной суд в городе Сиэтл (штат Вашингтон), где Селезневу в апреле был вынесен приговор.

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.