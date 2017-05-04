Трамп и Аббас подтвердили намерения о достижении мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп и палестинский лидер Махмуд Аббас на переговорах в среду в Вашингтоне подтвердили приверженность достижению мира на Ближнем Востоке, сообщил по итогам встречи Белый дом.

Как отмечается, американский и палестинский лидер встретились для того, что "обсудить достижение мира на Ближнем Востоке и укрепление американо-палестинских отношений". Обе стороны "подтвердили стремление к достижению продолжительного мира между израильтянами и палестинцами".

Подчеркивается, что Трамп выразил "личную приверженность в оказании помощи израильтянам и палестинцам в достижении всеобъемлющего мира, и что он может быть достигнут только в результате прямых переговоров между ними".

Как подчеркивается, оба руководителя подтвердили приверженность борьбе с терроризмом. Они также обсудили "важность двустороннего сотрудничества в создании и поддержании палестинских сил безопасности".

Также Трамп подчеркнул нацеленность на достижение существенного экономического роста на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.