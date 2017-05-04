Во время дебатов Ле Пен обогнала Макрона в соцсетях, но уступила по опросам

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Последние предвыборные дебаты во Франции прошли под диктовку кандидата от ультра-правых Марин Ле Пен: по статистике сервиса микроблогов Twitter, имя политика упоминалось пользователями соцсети на 10% чаще, чем ее конкурента — Эммануэля Макрона. На протяжении 3 часов дискуссии фаворит гонки с переменным успехом сдерживал напор своей преследовательницы, подготовившей для большого предвыборного вечера несколько хлестких выражений. Кандидаты обсудили глобализацию, исламский терроризм, отношения с Евросоюзом и бюджетную экономию. Лучшая шутка дебатов принадлежала Марин Ле Пен, сказавшей о Макроне, что тот c ней "играет в ученика и учителя": со своей супругой Брижитт кандидат познакомился в школе, где был учащимся, а будущая жена, на 25 лет старше, — учительницей французского языка.
Марин Ле Пен подготовилась лучше
Глава Нацфронта использовала пример амьенского завода фирмы Whirlpool, переезжающего в Польшу, потому что стоимость труда в этой стране ниже, чем во Франции как доказательство того, что глобализация наносит вред Пятой республике. "Вы приезжали в Амьен, и вас там освистали", — заявила Ле Пен Макрону. Перенос производства стал возможен по тому, что между Францией и Польшей действует режим свободной торговли. "Вы выступаете за снятие торговых барьеров и с Канадой, и с США", — наступала на Макрона Ле Пен.
По словам представительницы националистов, фаворит гонки видит во Франции одну только "торговую площадку", что ведет к подчинению страны одновременно европейским институциям в Брюсселе и экономическому диктату Германии. "Францией будет управлять женщина. И если это буду не я, то в таком случае Ангела Меркель", — не снижала напора Ле Пен.
Макрон, со своей стороны, назвал экономическую критику националистов несостоятельной.
Выход из ЕС обойдется в сумму от 60 до 80 миллиардов евро, — напомнил он. Во французском бюджете, по словам Макрона, отсутствуют деньги для дополнительных социальных расходов, в частности, на снижение пенсионного возраста. "Что касается Whirlpool, то национализация — не выход. Я разговаривал с рабочими, и они поняли меня", — заявил кандидат-фаворит.
Макрон выступает против Путина
Российская тема косвенно прозвучала в ходе дебатов еще раз, при этом без упоминания имен. Ле Пен обвинила Макрона в том, что тот "выбирает между журналистами", имея в виду отказ кандидата предоставить аккредитацию российским масс-медиа RT и Sputnik. На это замечание Макрон ничего не смог ответить.
Зато, как оказалось, лидер предвыборной гонки связывает надежды с президентом США Дональдом Трампом, которого рассчитывает переубедить в том, что касается глобального потепления. Совместно с Соединенными Штатами Макрон намерен бороться против терроризма, противодействие которому на последних дебатах объявил "приоритетом" своей программы.
Пытаясь отобрать часть избирателей у Ле Пен, Макрон доказывал, что эта задача не требует реформ внутри Европейского союза. " C 2015 года мы уже восстанавливали досмотры у своих границ, Шенгенский договор это позволяет" — заявил Макрон. Реплика кандидата могла показаться неуместной тем избирателям, кто в курсе, что Еврокомиссия намерена к ноябрю 2017 года отменить послабления, касающиеся права ряда стран проводить подобные досмотры.
С чем Франция подходит к дню голосования
Вероятный итоговый успех Макрона на выборах омрачается конфликтом одновременно и с ультра-левыми, и ультра-правыми, а также собственными бывшими однопартийцами — социалистами. Отзвуки скандалов, сотрясавших предвыборную кампанию между турами, нашли отражение в ходе дебатов.
"Вы находитесь не в лучших отношениях с истиной, как и все политики крайних взглядов", — заявил Ле Пен Макрон, которого несколькими днями ранее лидер леворадикалов Меланшон обвинил в оскорблении своего электората. "Вы полны надменности", — сказала лидер националистов. Макрон, которого обвиняют в том, что он заранее, после оглашения итогов первого тура, отпраздновал победу на выборах в парижском кафе класса люкс, не возражал. "Оставайтесь у телеэкранов, я хочу управлять этой страной", — закончил свое выступление на дебатах фаворит.
По данным опроса, проведенного институтом Elabe по заказу телеканала BFM Макрон одержал верх в ходе дебатов. Ему отдали предпочтение 63% телезрителей, Ле Пен — 34%. 3% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36%.