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В мире

Во время дебатов Ле Пен обогнала Макрона в соцсетях, но уступила по опросам

04:4004.05.2017
(обновлено: 04:41 04.05.2017)
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© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 годаЛидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Последние предвыборные дебаты во Франции прошли под диктовку кандидата от ультра-правых Марин Ле Пен: по статистике сервиса микроблогов Twitter, имя политика упоминалось пользователями соцсети на 10% чаще, чем ее конкурента — Эммануэля Макрона. На протяжении 3 часов дискуссии фаворит гонки с переменным успехом сдерживал напор своей преследовательницы, подготовившей для большого предвыборного вечера несколько хлестких выражений. Кандидаты обсудили глобализацию, исламский терроризм, отношения с Евросоюзом и бюджетную экономию. Лучшая шутка дебатов принадлежала Марин Ле Пен, сказавшей о Макроне, что тот c ней "играет в ученика и учителя": со своей супругой Брижитт кандидат познакомился в школе, где был учащимся, а будущая жена, на 25 лет старше, — учительницей французского языка.

Марин Ле Пен подготовилась лучше

Карикатура в журнале Charlie Hebdo
© РИА Новости . Виктория Иванова
Предвыборный Charlie Hebdo: "угрожающая" Ле Пен и "резиновый" Макрон
Перед началом дебатов окружение Макрона дало утечку в прессу, что кандидат-центрист может покинуть встречу досрочно, если выпады Ле Пен против него окажутся слишком резкими. Это сообщение наводило на мысль, что фаворит рассматривал дебаты, скорее, как обязанность, чем как возможность. Ход разговора показал правоту этой точки зрения: Макрон больше времени проводил, отбиваясь, и повторял уже выдвигавшиеся им обвинения против националистов. Ле Пен, напротив, запомнилась колкими репликами, главным образом, касавшимися экономической повестки. "Я — кандидат покупательной способности, а вы кандидат способности покупать", — заявила националистка, имея в виду тесные связи Макрона с крупным бизнесом.

Глава Нацфронта использовала пример амьенского завода фирмы Whirlpool, переезжающего в Польшу, потому что стоимость труда в этой стране ниже, чем во Франции как доказательство того, что глобализация наносит вред Пятой республике. "Вы приезжали в Амьен, и вас там освистали", — заявила Ле Пен Макрону. Перенос производства стал возможен по тому, что между Францией и Польшей действует режим свободной торговли. "Вы выступаете за снятие торговых барьеров и с Канадой, и с США", — наступала на Макрона Ле Пен.

По словам представительницы националистов, фаворит гонки видит во Франции одну только "торговую площадку", что ведет к подчинению страны одновременно европейским институциям в Брюсселе и экономическому диктату Германии. "Францией будет управлять женщина. И если это буду не я, то в таком случае Ангела Меркель", — не снижала напора Ле Пен.

Макрон, со своей стороны, назвал экономическую критику националистов несостоятельной.

Выход из ЕС обойдется в сумму от 60 до 80 миллиардов евро, — напомнил он. Во французском бюджете, по словам Макрона, отсутствуют деньги для дополнительных социальных расходов, в частности, на снижение пенсионного возраста. "Что касается Whirlpool, то национализация — не выход. Я разговаривал с рабочими, и они поняли меня", — заявил кандидат-фаворит.

Макрон выступает против Путина

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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"Нерезиновая" Франция. Марин Ле Пен обещает от ворот поворот
С учетом того, что последние большие дебаты были сосредоточены на экономической политике, кандидаты упомянули лишь трех иностранных лидеров: помимо Ангелы Меркель это Дональд Трампа и Владимир Путин. Макрон заявил о возможности "диктата со стороны Путина", которому дал обещание не поддаться. Ле Пен заявила о недостатке суверенитета страны, который намерена восстановить. "Мы находимся в подчинении у Германии и США", — сокрушалась националистка. В том, что касается геополитики, Ле Пен предложила "равноудаление" от Москвы и от Вашингтона.

Российская тема косвенно прозвучала в ходе дебатов еще раз, при этом без упоминания имен. Ле Пен обвинила Макрона в том, что тот "выбирает между журналистами", имея в виду отказ кандидата предоставить аккредитацию российским масс-медиа RT и Sputnik. На это замечание Макрон ничего не смог ответить.

Зато, как оказалось, лидер предвыборной гонки связывает надежды с президентом США Дональдом Трампом, которого рассчитывает переубедить в том, что касается глобального потепления. Совместно с Соединенными Штатами Макрон намерен бороться против терроризма, противодействие которому на последних дебатах объявил "приоритетом" своей программы.

Пытаясь отобрать часть избирателей у Ле Пен, Макрон доказывал, что эта задача не требует реформ внутри Европейского союза. " C 2015 года мы уже восстанавливали досмотры у своих границ, Шенгенский договор это позволяет" — заявил Макрон. Реплика кандидата могла показаться неуместной тем избирателям, кто в курсе, что Еврокомиссия намерена к ноябрю 2017 года отменить послабления, касающиеся права ряда стран проводить подобные досмотры.

С чем Франция подходит к дню голосования

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Макрон рассказал, куда совершит первый визит в случае победы на выборах
Накануне последних президентских дебатов социологическая служба Cevipof провела опрос общественного мнения, зафиксировавший небольшой рост рейтинга Марин Ле Пен, достигшего 41% против 59% у Макрона. Данные того же опроса свидетельствуют, что часть избирателей фаворита готова проголосовать за него с тяжелым сердцем. 47% опрошенных заявили, что им вообще не нравится Макрон как личность. В отношении к глобализации голоса французов разделились приблизительно поровну: треть выступила за нее, треть против и треть не определилась. Таким образом, экономическую программу Макрона в ее чистом виде поддерживает не более трети избирателей, что соответствует результату кандидата в первом туре — 24%.

Вероятный итоговый успех Макрона на выборах омрачается конфликтом одновременно и с ультра-левыми, и ультра-правыми, а также собственными бывшими однопартийцами — социалистами. Отзвуки скандалов, сотрясавших предвыборную кампанию между турами, нашли отражение в ходе дебатов.

"Вы находитесь не в лучших отношениях с истиной, как и все политики крайних взглядов", — заявил Ле Пен Макрон, которого несколькими днями ранее лидер леворадикалов Меланшон обвинил в оскорблении своего электората. "Вы полны надменности", — сказала лидер националистов. Макрон, которого обвиняют в том, что он заранее, после оглашения итогов первого тура, отпраздновал победу на выборах в парижском кафе класса люкс, не возражал. "Оставайтесь у телеэкранов, я хочу управлять этой страной", — закончил свое выступление на дебатах фаворит.

По данным опроса, проведенного институтом Elabe по заказу телеканала BFM Макрон одержал верх в ходе дебатов. Ему отдали предпочтение 63% телезрителей, Ле Пен — 34%. 3% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36%.

© ИнфографикаПерейти в фотобанкИтоги первого тура президентских выборов во Франции
© Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции

 

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