Чехия и Словакия выступили за ослабление контроля на хорватской границе

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Главы МВД Чехии Милан Хованец и Словакии Роберт Калиняк на встрече в среду в Праге выступили за ослабление въездного контроля на границе Хорватии с Венгрией, Словенией и Австрией, где туристы, как правило, с детьми, на пути к морю вынуждены дожидаться допуска по три-четыре часа, сообщил портал České noviny.

С данной инициативой министры намерены выступить на ближайшем заседании глав МВД Евросоюза, надеясь, что она найдет сторонников у представителей других стран, а также у руководства ЕС.

"Необходимо сделать так, чтобы движение на хорватской границе со стороны Венгрии, Словении и Австрии было бесперебойным. Это ненормально, что люди уже сейчас, до начала туристического сезона, ожидают на границе по три-четыре часа. В результате, может получиться, что из семи дней отпуска наши сограждане два дня проведут на (хорватской) границе", — сказал Калиняк.

Евросоюз с 7 апреля ввел дополнительные проверки безопасности на своих внешних границах. Теперь проводится систематическая проверка по соответствующим базам данных всех въезжающих и выезжающих граждан, в том числе, из государств Евросоюза. Словения и Хорватия являются членами ЕС, но Хорватия не входит в зону Шенгенского соглашения.

Хорватское побережье Адриатического моря является излюбленным местом отдыха многих европейцев. Только из Чехии в 2016 году здесь побывало более 730 тысяч человек.