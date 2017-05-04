СМИ: осужденный в США россиянин Селезнев подал апелляцию на приговор

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Осужденный на 27 лет заключения в США по делу о кибермошенничестве Роман Селезнев подал апелляцию на приговор в федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон, США), передает агентство Блумберг.
Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.