СМИ: осужденный в США россиянин Селезнев подал апелляцию на приговор

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Осужденный на 27 лет заключения в США по делу о кибермошенничестве Роман Селезнев подал апелляцию на приговор в федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон, США), передает агентство Блумберг.

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.