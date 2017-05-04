СМИ: в Саудовской Аравии скончался принц из королевской династии

ДУБАЙ, 3 мая — РИА Новости. Руководивший советом по определению порядка престолонаследия влиятельный принц из королевской династии Саудовской Аравии Машааль бен Абдель Азиз скончался во вторник, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Принц, который умер от болезни в возрасте 91 лет, возглавлял семейный Совет верности с момента его основания в 2007 году. Эта важная структура была призвана помочь дому Саудов определить линию преемственности престола, что является значительной проблемой для саудовской королевской династии.

Бывший король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд поставил покойного принца руководить созданным им советом, поскольку тот считался беспристрастным человеком, равноудаленным от всех членов королевской семьи. До назначения на этот пост он долгое время не занимал никаких ответственных должностей, хотя в 50-70-х годах прошлого века был министром обороны Саудовской Аравии и губернатором Мекки.

В Саудовской Аравии передача престола происходит по системе "от брата к брату". Первый король Абдель Азиз Аль Сауд, который основал государство в 1932 году, решил, что трон должны наследовать все его сыновья по старшинству, а затем его внуки.

В настоящее время королевская семья Саудовской Аравии состоит из 25 тысяч членов, из которых около 7 тысяч – принцы, и каждый из них теоретически может стать правителем Саудовской Аравии. Сейчас перед домом Саудов стоит вопрос определения следующей линии престолонаследников из внуков Абдель Азиза.

В 2015 году вступивший на престол король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд внес изменения в порядок престолонаследия, назначив принца третьего поколения Мухаммеда бен Наифа — сына умершего кронпринца Наифа бен Абдель Азиза – наследником престола вместо брата основателя государства Мукрина.