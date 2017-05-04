СМИ рассказали о деятельности швейцарского шпиона в Германии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Федеральная служба разведки Швейцарии внедрила "крота" в налоговую службу федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Ранее сообщалось, что полиция Франкфурта-на-Майне задержала гражданина Швейцарии, который, предположительно, вел на территории ФРГ шпионскую деятельность в пользу иностранного государства. Согласно информации прокуратуры, 54-летний гражданин Швейцарии Даниэль М. работал в Германии с 2012 года и добывал информацию о финансовом и банковском секторе.

Согласно информации, указанной в ордере на арест Даниэля М, он завербовал сотрудника налогового ведомства, чья личность еще не установлена, который собирал для Швейцарии сведению о том, как действуют немецкие налоговики, пытаясь получить иностранные базы данных по гражданам ФРГ, уклоняющимся от уплаты налогов.

Сообщается, что в задачи Даниэля М., который в прошлом работал детективом, в том числе, входило использование своей сети контактов, с целью получения сведений в пользу Швейцарии. По данным газеты, операцией руководили высшие чины швейцарской разведки.