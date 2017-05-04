В США активистке грозит до года тюрьмы за смех на слушаниях в конгрессе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американской активистке движения Code Pink грозит до одного года тюрьмы и штраф в размере до двух тысяч долларов за то, что она не смогла сдержать смех во время утверждения Джеффа Сешнса генеральным прокурором сенатом США, пишет газета New York Times.

Как сообщила 61-летняя Дезири А.Файруз, она "не смогла не рассмеяться", услышав слова одного из сенаторов-республиканцев о том, что Сешнс привержен идее равенства всех людей перед законом.

Еще двух активисток, присутствовавших на слушаниях, может ждать аналогичное наказание. Сообщается, что они были одеты как члены ультраправой организации Ку-клукс-клан и поднялись со своих мест до начала заседания.

Активистки настаивают, что не собирались срывать слушания, а лишь хотели выразить протест против назначения Сешнса. После инцидента все трое отказались признать себя виновными в досудебном порядке и выразили желание добиться решения суда в этом вопросе.