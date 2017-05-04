СМИ: в Иране число погибших при взрыве на шахте увеличилось до 35

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 35 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стал 21 человек.

Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. По данным агентства Fars, на шахте в момент взрыва находились 500 человек, взрыв произошел, когда проходила пересменка. Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек.

Как заявил министр труда Ирана Али Рабиеи агентству Tasnim, в результате инцидента погибли 35 шахтеров. По данным местных СМИ, более 30 человек ранены и госпитализированы. Ранее сообщалось о 69 пострадавших.