Макрон одержал верх над Ле Пен в ходе дебатов, показали данные опросов

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх в ходе теледебатов с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV.

По результатам опроса, Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%. Еще 3% затруднились ответить на вопрос. В исследовании приняли участие 1314 человек, отобранных на основе выборки.

Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36% (24,3 тысячи проголосовавших).

Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.

За выборами президента Франции следите здесь >>