"Дух поражения" и "война против всех": как прошли дебаты Макрона и Ле Пен

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Во Франции прошли теледебаты между кандидатами в президенты страны Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Соперники посвятили львиную долю эфирного времени обсуждению внутренних проблем страны, коснувшись, однако, вопросов терроризма и внешней политики.

Взаимные обвинения и "дух поражения"

В противоположность "духу поражения", который, по мнению Макрона, олицетворяют французские крайне правые, он хочет видеть "дух победы" и триумф Франции. Макрон напомнил, что Франция "всегда добивалась успехов, потому что на французском языке говорят во всем мире, французскую культуру знают во всем мире".

Ле Пен подчеркнула, что, в противоположность своему сопернику, является "народным" кандидатом. Она отметила, что французы могут видеть "истинную натуру" Макрона, который, по ее словам, "никогда не переставал быть банкиром".

Социальные вопросы

Значительную часть эфирного времени кандидаты потратили на обсуждение актуальных социальных проблем страны, в частности, безработицы. Макрон и Ле Пен не удержались от попыток задеть оппонента.

"Господин Макрон — кандидат, выступающий за глобализацию, нестабильность, социальную жестокость, войну всех против всех", — объявила Ле Пен.

"У вас, господин министр экономики и советник президента Олланда, не нашлось рецепта по борьбе с безработицей", — напомнила она.

"Госпожа Ле Пен несколько минут объясняла нам свою стратегию в области занятости. Но у вас нет никакой стратегии", — иронически заметил Макрон. "Ваша стратегия — говорить как можно больше неправды", — упрекнул Ле Пен экс-министр экономики.

"Что самое поразительное, вы никогда не отвечаете на вопросы. Вы ничего не предлагаете", — заявил он.

"Вы думаете, что социальный обман поможет вам, когда вы окажетесь в Елисейском дворце. Я отношусь к французам как к взрослым людям, я им не лгу", — заявил кандидат от движения "Вперед".

Главная угроза — терроризм

Кандидат от "Национального фронта" обратила внимание, что ее оппонент не уделяет вопросам безопасности должного внимания. По ее словам, безопасность "полностью отсутствует" в программе экс-министра экономики.

Ле Пен заявила о необходимости "осуществлять лишение гражданства, закрыть салафитские мечети, выслать из страны тех, кто проповедует ненависть". Она также обвинила оппонента в "попустительстве по отношению к исламскому фундаментализму".

Она призвала к "нулевой толерантности" по отношению к преступности. По ее словам, это означает, что за любым преступлением должно следовать неизбежное наказание.

Макрон, в свою очередь, раскритиковал подход Ле Пен к борьбе против терроризма, отметив необходимость международного сотрудничества. По его мнению, закрытие границ и другие меры, предлагаемые кандидатом от "Национального фронта", не способны оказать реальный эффект.

"Необходимо выяснить, каким образом французы, родившиеся и воспитанные во Франции, становятся последователями фанатиков", — считает кандидат от движения "Вперед"

О Европе и евро

Макрон упрекнул Ле Пен в оппозиционном настроении в отношении ЕС, и призвал ее быть более конкретной, попросив, в частности, объяснить, каким она видит будущее французской валюты. "То, что предлагаете вы — это "война валют", — сказал экс-министр экономики.Он также обрушился на "национализм, протекционизм и изоляционизм" Ле Пен, заявив, что подобная политика противоречила бы ходу истории.

Ле Пен, в свою очередь, напомнила оппоненту, что до введения евро у Франции была собственная национальная валюта. Кроме того, она заявила о необходимости возвращения суверенитета Франции.

Ле Пен упомянула также влияние ФРГ на Францию. "Францией в любом случае будет управлять женщина. Если это буду не я, то это окажется Меркель", — заявила она.

Отношения с США и Россией

Внешнеполитическая линия Макрона — независимая и сильная Франция, которая является частью Европы. По его словам, мир становится все более нестабильным. Макрон выразил готовность сотрудничать с Трампом в борьбе с терроризмом. "Мой приоритет — это борьба с исламским терроризмом, и я хочу продолжать бороться с ним в союзе с США", — заявил кандидат от движения "Вперед".

Что касается отношений с Россией, Макрон заявил о намерении обсуждать с Москвой ситуацию на Украинеи в Сирии, однако заверил, что "не подчинится диктату господина Путина". Макрон подчеркнул, что в этом отношении он отличается от его оппонента.

Ле Пен, в свою очередь, заявила, что Франция сегодня находится в подчиненном положении по отношению к США и Германии. "Она должна вернуть себе независимость", — считает кандидат от "Национального фронта". По ее мнению, Франция должна находиться в "равноудаленном положении от США и России". "Лекции о морали, которые господин Макрон читал здесь всему миру — специализация социалистов", — иронически заметила она.

Итоги

В заключительном слове Ле Пен повторила в адрес оппонента свои упреки в поддержке глобализации и пренебрежении интересами страны. "Франция, которую вы защищаете — это не Франция", — заключила она.

Макрон, в свою очередь, подчеркнул свое стремление к реформам, заявив о намерении бороться с терроризмом, безработицей, неграмотностью. "Я хочу видеть умиротворенную и по-настоящему преобразованную Францию", — подвел итог кандидат от движения "Вперед".

По итогам первого тура выборов президента Франции, состоявшегося 23 апреля, лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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