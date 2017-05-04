"Дух поражения" и "война против всех": как прошли дебаты Макрона и Ле Пен

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Во Франции прошли теледебаты между кандидатами в президенты страны Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Соперники посвятили львиную долю эфирного времени обсуждению внутренних проблем страны, коснувшись, однако, вопросов терроризма и внешней политики.
Взаимные обвинения и "дух поражения"
Ле Пен подчеркнула, что, в противоположность своему сопернику, является "народным" кандидатом. Она отметила, что французы могут видеть "истинную натуру" Макрона, который, по ее словам, "никогда не переставал быть банкиром".
Социальные вопросы
"Господин Макрон — кандидат, выступающий за глобализацию, нестабильность, социальную жестокость, войну всех против всех", — объявила Ле Пен.
"У вас, господин министр экономики и советник президента Олланда, не нашлось рецепта по борьбе с безработицей", — напомнила она.
"Госпожа Ле Пен несколько минут объясняла нам свою стратегию в области занятости. Но у вас нет никакой стратегии", — иронически заметил Макрон. "Ваша стратегия — говорить как можно больше неправды", — упрекнул Ле Пен экс-министр экономики.
"Что самое поразительное, вы никогда не отвечаете на вопросы. Вы ничего не предлагаете", — заявил он.
"Вы думаете, что социальный обман поможет вам, когда вы окажетесь в Елисейском дворце. Я отношусь к французам как к взрослым людям, я им не лгу", — заявил кандидат от движения "Вперед".
Главная угроза — терроризм
Ле Пен заявила о необходимости "осуществлять лишение гражданства, закрыть салафитские мечети, выслать из страны тех, кто проповедует ненависть". Она также обвинила оппонента в "попустительстве по отношению к исламскому фундаментализму".
Она призвала к "нулевой толерантности" по отношению к преступности. По ее словам, это означает, что за любым преступлением должно следовать неизбежное наказание.
Макрон, в свою очередь, раскритиковал подход Ле Пен к борьбе против терроризма, отметив необходимость международного сотрудничества. По его мнению, закрытие границ и другие меры, предлагаемые кандидатом от "Национального фронта", не способны оказать реальный эффект.
"Необходимо выяснить, каким образом французы, родившиеся и воспитанные во Франции, становятся последователями фанатиков", — считает кандидат от движения "Вперед"
О Европе и евро
Он также обрушился на "национализм, протекционизм и изоляционизм" Ле Пен, заявив, что подобная политика противоречила бы ходу истории.
Ле Пен, в свою очередь, напомнила оппоненту, что до введения евро у Франции была собственная национальная валюта. Кроме того, она заявила о необходимости возвращения суверенитета Франции.
Ле Пен упомянула также влияние ФРГ на Францию. "Францией в любом случае будет управлять женщина. Если это буду не я, то это окажется Меркель", — заявила она.
Отношения с США и Россией
Что касается отношений с Россией, Макрон заявил о намерении обсуждать с Москвой ситуацию на Украинеи в Сирии, однако заверил, что "не подчинится диктату господина Путина". Макрон подчеркнул, что в этом отношении он отличается от его оппонента.
Ле Пен, в свою очередь, заявила, что Франция сегодня находится в подчиненном положении по отношению к США и Германии. "Она должна вернуть себе независимость", — считает кандидат от "Национального фронта". По ее мнению, Франция должна находиться в "равноудаленном положении от США и России". "Лекции о морали, которые господин Макрон читал здесь всему миру — специализация социалистов", — иронически заметила она.
Итоги
Макрон, в свою очередь, подчеркнул свое стремление к реформам, заявив о намерении бороться с терроризмом, безработицей, неграмотностью. "Я хочу видеть умиротворенную и по-настоящему преобразованную Францию", — подвел итог кандидат от движения "Вперед".
По итогам первого тура выборов президента Франции, состоявшегося 23 апреля, лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.
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