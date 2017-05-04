Ле Пен выступила за широкие связи с Россией и против "холодной войны"

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выступает за широкие связи с Россией и против новой "холодной войны".
"У нас нет никаких причин вести "холодную войну" с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая страна", — сказала Ле Пен в ходе теледебатов.
Согласно данным опроса компании OpinionWay, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.
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