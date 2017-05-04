В Бенгази три человека погибли при ракетном ударе по жилому району

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ракета попала в жилой район ливийского города Бенгази, три человека погибли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил корреспондент агентства с места событий, ракета попала в трехэтажное жилое здание в юго-восточной части города. В результате взрыва повреждения получили несколько припаркованных рядом автомобилей, в ряде магазинов выбиты стекла.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие. В Триполи (на западе) действует Правительство национального согласия, признанное СБ ООН в качестве легитимного. В Тобруке (на востоке) существует избранный на всеобщих выборах парламент (Палата депутатов), который также признан легитимным резолюцией СБ ООН, одобрившей так называемые Схиратские соглашения.