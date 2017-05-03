Дипломат: США мешают исключению Ирана из списка неблагонадёжных стран FATF

РИМ, 3 мая – РИА Новости, Александр Логунов. США препятствуют исключению Ирана из черного списка стран, не сотрудничающих в области борьбы с финансированием терроризма и легализации преступных доходов, заявил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

В среду в итальянской столице он принял участие в мероприятии под эгидой Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) на тему "Противодействие финансированию терроризма и участие в этой работе Ирана".

"Иран с 2008 года находится в черном списке FATF. Во-первых, из-за отсутствия базового закона по борьбе с терроризмом — его приняли только в апреле прошлого года, во-вторых, неприятия FATF как таковой. Иран дистанцировался от диалога с FATF и не был членом ни одной группы, созданной по ее модели", — рассказал журналистам Феоктистов.

Он отметил, в последние годы в этой ситуации наметился существенный перелом, когда практически все резолюции в отношении Тегерана были отменены после одобрения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию его ядерной проблемы. Тогда Иран приступил к разработке совместного с ФАТФ плана действий, который должны позволить ему покинуть черный список стран, уклоняющихся от противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Для этого, по словам дипломата, нужно, чтобы был отменен призыв FATF к своим юрисдикциям о применении в отношении Ирана финансовых контрмер. Они заключаются в том, что все банковские операции, которые заключаются с иранскими физическими и юридическими лицами, заведомо считаются подозрительными.

"Но с учетом наметившихся изменений FATF на год приостановила этот призыв на пленуме в Южной Корее в июне прошлого года. Мораторий истекает и будет либо продлен, либо не продлен на пленарном заседании в Валенсии 17-23 июня", — заявил Феоктистов.

"Сегодня мы обсуждали прогресс, который Иран должен был достичь к сегодняшнему дню, потому что весь план действия разбит на подсекции с соответствующими дедлайнами. Иранцы приехали докладывать о том, что они сделали в двух сферах: это предотвращение использованию курьеров наличных денежных средств для финансирования терроризма и использованию в этих же целях электронных трансграничных платежей", — сказал Феоктистов, напомнив, что РФ оказывает Ирану техническую и консультационную помощь в выполнении требований FATF, которые истекают в 2018 года.

"Мы с американцами провели отдельную беседу до встречи, и потом наши опасения подтвердились, что они заряжены политически на антииранскую риторику. Американцы были по сути единственными оппонентами, придираясь к иранцам и доходя вплоть до карикатурных моментов", — отметил замглавы профильного департамента МИД РФ.

Он выразил мнение, что с приходом Трампа тональность представителей США в ФАТФ стала ужесточаться, и на заседании в среду политизированность и антииранская установка американцев оборачивалась "профессиональной дотошливостью".

"На протяжении всей встречи американцы клевали Иран, больше никто рта не раскрыл" — отметил Феоктистов.

"Иранцы сделали больше, чем от них ожидали. Поэтому и мы рассчитываем, что будет fairplay, кульминацией которого будет продление моратория в отношении контрмер к Ирану в июне с последующим исключением иранцев из черного и серого списков, как только они выполнят весь план действий", — подытожил дипломат.