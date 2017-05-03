Береговую охрану США беспокоит военное присутствие России в Арктике

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Береговая охрана США обеспокоена увеличивающимся военным присутствием РФ в Арктическом регионе, заявил РИА Новости командующий службой Пол Заканфт.

"Сейчас мы наблюдаем, что там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель", — сказал Заканфт.

В октябре специальный представитель США по Арктике адмирал Роберт Папп заявил, что действия России в Арктике носят оборонительный характер.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.