Колумбийка съела девять тысяч долларов, чтобы не делиться с экс-сожителем

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Жительница Колумбии съела 9 тысяч долларов в купюрах по 100 долларов, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем, сообщила прокуратура департамента Сантандер.

По данным прокуратуры, 28-летняя девушка рассталась со своим молодым человеком и собиралась уехать жить в Панаму. Однако сбережения, которые были нажиты за время их совместной жизни, она решила просто съесть, чтобы не отдавать половину экс-бойфренду.

В итоге дама оказалась в больнице, где врачами были извлечены купюры. При этом женщина жалуется, что в хорошем состоянии удалось достать всего 5,7 тысячи долларов, а остальные за время пребывания в желудке "испортились". Власти не имеют претензий к девушке, так как деньги были получены законным путем от продажи ряда активов бывшей пары.