Американский военный фотограф сняла взрыв за секунду до гибели

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Журнал американской армии Military Review опубликовал снимки взрыва, сделанные военным фотографом Хильдой Клейтон за мгновение до смерти.

Клейтон погибла в июле 2013 года в Афганистане. Во время учений, которые она снимала на камеру, неожиданно взорвался ствол миномета. В результате погибли пять человек, в том числе четверо афганских солдат, один из которых тоже был военным фотографом.

​Издание Military Review опубликовало также фото взрыва, сделанное афганским коллегой Клейтон.

This is the last thing Army photog Hilda Clayton saw: a mortar tube exploding in Afghanistan in 2013 https://t.co/sDkvZzKwIP pic.twitter.com/RxUhx3fAOF — Alex Horton (@AlexHortonTX) May 1, 2017

​Снимки обнародовали спустя почти четыре года после трагедии. В Military Review отметили, что приняли решение о публикации, чтобы показать "опасности, с которыми во время учений и в бою сталкиваются и мужчины, и женщины".