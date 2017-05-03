СМИ: Интерпол отказался разыскивать депутата Верховной рады Онищенко

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Таркало.

"По его словам, Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение отказать в объявлении в розыск Онищенко. Эту информацию украинское бюро Интерпола передало в НАБУ", — говорится в сообщении.

Против депутата Онищенко возбуждено дело по статье "Хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.