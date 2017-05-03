В ГПУ прокомментировали снятие Януковича с розыска Интерпола

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича не повлияет на начало судебного процесса против него по обвинению в государственной измене, сообщил в среду заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Ранее адвокат экс-президента Юрий Кирасир сообщил, что Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска Януковича.

"Последние решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима Януковича связаны прежде всего с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей… В то же время, указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая этого года", — написал Енин на своей странице в Facebook.

Оболонский районный суд Киева в четверг начнет предварительное заседание по делу Януковича, которого украинское следствие обвиняет в госизмене. Согласно украинскому законодательству, все судебные процессы в стране являются открытыми, за исключением случаев, когда это противоречит требованиям о государственной, коммерческой или банковской тайны, или когда стороны обоснованно требуют конфиденциального рассмотрения дела.