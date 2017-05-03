Американские экологи в суде оспаривают указ Трампа о расширении бурения

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Экологические организации просят суд в США признать незаконным указ президента страны Дональда Трампа, позволяющий отменить запрет на бурение в Арктике и Атлантике, пишет агентство Bloomberg.

В минувшую пятницу Трамп подписал указ, предписывающий пересмотреть план разработки континентального шельфа и воздержаться от дальнейшего расширения морских заповедников. Речь идет почти о 7 миллионах квадратных километров, на которых может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа. В настоящее время на почти всей территории этого шельфа запрещена добыча нефти и газа.

Десять природоохранных организаций подали иск в суд на Аляске, утверждая, что Трамп не имел права отменять указ своего предшественника Барака Обамы. Суть спора – в положении закона от 1953 года, которое позволяет президенту страны иногда менять статус не выданных в аренду участков континентального шельфа. По мнению противников указа Трампа, он не имел права отменять уже принятое ранее решение об изъятии участков из списка доступных.

Глава МВД США Райан Зинке заявил, что резкое увеличение внутреннего бурения в результате указа Трампа может привести к доминированию США в производстве энергоресурсов.