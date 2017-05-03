Американские экологи в суде оспаривают указ Трампа о расширении бурения

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Экологические организации просят суд в США признать незаконным указ президента страны Дональда Трампа, позволяющий отменить запрет на бурение в Арктике и Атлантике, пишет агентство Bloomberg.
В минувшую пятницу Трамп подписал указ, предписывающий пересмотреть план разработки континентального шельфа и воздержаться от дальнейшего расширения морских заповедников. Речь идет почти о 7 миллионах квадратных километров, на которых может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа. В настоящее время на почти всей территории этого шельфа запрещена добыча нефти и газа.
Глава МВД США Райан Зинке заявил, что резкое увеличение внутреннего бурения в результате указа Трампа может привести к доминированию США в производстве энергоресурсов.