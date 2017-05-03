Глава ФБР: хакер Guccifer 2.0 является инструментом российской разведки

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Глава ФБР Джеймс Коми заявил, что хакер под ником Guccifer 2.0. является инструментом российской разведки.

"Мы считаем, что он является инструментом российской разведки", — сказал он на слушаниях в сенате.

Летом 2016 года стало известно о взломе компьютерных систем Демократической партии США. Глава национального комитета партии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks скандальных деталей переписки партийного аппарата; утверждалось, что эти данные передал хакер под ником Guccifer 2.0. Хакеры проникли в системы других организаций Демократической партии, ответственные за выборы на различных уровнях.