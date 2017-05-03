Оппозиция сообщила о нескольких пострадавших на марше протеста в Венесуэле

Сотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла

Сотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Несколько человек пострадали в среду в ходе разгона властями марша протеста оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе.

Среди них – оппозиционный депутат Фредди Гевара. "Травма, полученная от диктатуры, — это почетная медаль", — написал Гевара, уточнив, что ему уже оказана медпомощь.

Большая часть людей пострадали от попадания в них гранат со слезоточивым газом и от самого газа. Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" сообщил также о ранении одного человека в лицо, ему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс столицы Каракаса. Акция была направлена против решения президента Николаса Мадуро созвать национальное учредительное собрание для внесения изменений в основной закон страны. По последним данным Ассошиэйтед Пресс, в ходе идущих с 4 апреля протестов в Венесуэле погибли не менее 33 человек.