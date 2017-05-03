Белый дом не согласен с Клинтон, обвинившей ФБР в поражении на выборах

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом не согласен с заявлением кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, что она выиграла бы выборы в том случае, если бы ФБР не сообщало о возобновлении расследования против нее.

"При всем к ней (Клинтон) уважении, это так не работает. Нельзя выбирать удобный день для выборов", — сказал журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер в ответ на просьбу прокомментировать заявление Клинтон, что в случае выборов 28 октября она бы стала главой государства.

Клинтон заявила во вторник, что "была бы президентом", если бы выборы состоялись 27 октября 2016 года. Директор ФБР Джеймс Коми 28 октября распространил информацию о новых данных, которые позволили де-факто вновь открыть расследование против Клинтон за использование частного почтового сервера для хранения секретной информации. Коми впоследствии заявил, что новые данные не подтвердили виновность Клинтон. Выборы президента состоялись 8 ноября, Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем кандидат-республиканец Дональд Трамп, но проиграла по количеству выборщиков от штатов. Трамп был избран президентом.