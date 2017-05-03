Дочь Рауля Кастро не хочет выдвигаться на пост главы Кубы

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Дочь нынешнего председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро, сексолог и активистка ЛГБТ-движения Мариэла Кастро заявила об отсутствии у нее желания выдвигаться в кандидаты на главный пост страны.

Кастро-младший, заменивший в 2008 году на руководящих постах своего брата Фиделя, ранее заявил, что намерен покинуть эти должности в феврале 2018 года.

"Мужчины и женщины народа Кубы – вот кто кандидаты, я не говорю "мы", потому что я никогда не допущу, чтобы меня выдвинули на такую ответственную работу, как эта (пост главы страны — ред.)", — приводит Рейтер заявление Мариэла Кастро.

По оценкам экспертов, пока самым реальным кандидатом на пост нового руководителя Кубы считается Мигель Диас-Канель, 57-летний первый заместитель председатель Госсовета Кубы.