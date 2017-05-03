В Каракасе вновь разгоняют оппозиционный митинг

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Национальная боливарианская гвардия Венесуэлы в среду вновь применила спецсредства для разгона манифестации оппозиции на одной из основных автотрасс столицы Каракаса.

По данным портала Nacional, силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо. В итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры воздвигают баррикады.

Акция была направлена против решения президента Николаса Мадуро созвать национальное учредительное собрание для внесения изменений в основной закон страны. По последним данным Ассошиэйтед Пресс, в ходе идущих с 4 апреля протестов в Венесуэле погибли не менее 33 человек.