СМИ: в Техасе при стрельбе в колледже погибли два человека

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы, устроенной в одном из колледжей в американском штате Техас, сообщает новостной портал Dallas News.

Полиция объявила тревогу в колледже города Ирвинг после сообщения о выстрелах на территории учебного заведения.

Представитель местных правоохранителей сообщил, что одним из погибших, вероятно, является предполагаемый стрелок, который мог застрелить свою жертву, а затем покончить с собой.

"У нас, вероятно, одна погибшая жертва и стрелявший, который покончил с собой. Похоже, что больше угрозы нет, но полиция продолжит обыскивать кампус, чтобы обезопасить его", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.