Обозреватель FP предрек Венесуэле конец по сценарию СССР

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Развитие экономического кризиса в Венесуэле позволяет провести параллели с другой страной, обладавшей огромным количеством природных ресурсов — СССР, пишет обозреватель издания Foreign Policy Андерс Аслунд.

С начала падения цен на нефть в июне 2014 года экономика страны испытывает серьезные проблемы, и пока нет оснований полагать, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему. Таким же ударом по экономике для Советского Союза было снижение цен, начавшееся в 1981 году, утверждает автор.

Венесуэльское правительство тратит огромные суммы на регулирование цен на ряд важнейших товаров, например, мясо и хлеб. Правительство страны, как когда-то и советское, привыкло считать, что может позволить себе эти расходы благодаря нефтяным доходам, пишет Аслунд. Однако после двукратного снижения цен на нефть в 2014 году упали и доходы страны. При этом добыча нефти лишь снижалась из-за неудачного управления государственной нефтяной компанией PDVSA.

По мнению автора, руководство Венесуэлы повторяет ошибки советского правительства 1980-х годов, отказываясь сменить курс. Вследствие этого стране грозит гиперинфляция, падение производства, нехватка различных товаров и дальнейший рост государственного долга.

Президент страны Николас Мадуро вряд ли намерен идти на значительные изменения политического курса, потому что подобный шаг стал бы признанием его предыдущих ошибок, а это, в свою очередь, грозит ему свержением. В любом случае, правительству Венесуэлы вряд ли удастся удержаться у власти долгое время, считает автор.

Экономический кризис в Венесуэле продолжается с 2014 года. В 2016 году падение национального ВВП составило 18%. Одновременно со спадом производства экономика страны подверглась инфляции, которая между декабрем 2016 и февралем 2017 года составила 932%.

На фоне многодневных протестов оппозиции и экономического кризиса президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о созыве учредительного собрания с целью изменения конституции страны. В Каракасе хотят добиться, чтобы выборы в законодательное собрание проходили без участия партий. В оппозиции действия властей назвали "попыткой государственного переворота" и призвали население к акциям неповиновения.