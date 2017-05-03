МИД Мексики: созыв учредительного собрания углубляет кризис в Венесуэле

МЕХИКО, 3 мая — РИА Новости. Мексика выражает обеспокоенность решением президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать учредительное собрание для изменения конституции, говорится в распространенном в среду заявлении дипломатического ведомства латиноамериканской страны.

"Это углубляет климат недоверия и политический кризис, которые превалируют в стране, мексиканский МИД подчеркивает, что любая инициатива, направленная на модификацию конституционного строя демократического государства, должна реализовываться через орган, учрежденный путем свободного, тайного, эффективного и всеобщего голосования", — говорится в заявлении ведомства.

Между тем сам президент Мадуро в среду заявил, что в ближайшие недели состоится голосование по выбору национального учредительного собрания для осуществления конституционных изменений. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.

По мнению МИД Мексики, любая иная форма внесения изменений в конституцию является "покушением на демократию и серьезным шагом назад во всем регионе".

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро объявил и подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.