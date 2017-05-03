Выбор учредительного собрания в Венесуэле пройдет в ближайшие недели

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду лично привез в национальный избирательный совет (НИС) предложение о проведении созыва учредительного собрания и сообщил, что голосование по формированию его состава пройдет в ближайшие недели.

"Мы будем выбирать свободно, путем всеобщего прямого и тайного голосования мощное национальное учредительное собрание в ближайшие недели", — приводит портал Noticias24 заявление президента в момент вручения документа главе НИС Тибисай Лусене.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро объявил и подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.