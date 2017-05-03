Британский историк рассекретил семерых агентов MI5

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Имена семи агентов британских спецслужб, действовавших в первой половине XX века, раскрыты в биографии разведчика MI5 Максвелла Найта, пишет The Guardian.

Автор книги историк Генри Хемминг, занимавшийся изучением деятельности Найта, уверяет, что сумел установить личности связанных с ним агентов "с 99,9% достоверностью". Раскрытые им шпионы в свое время работали против нацистской Германии и СССР.

Например, сразу несколько человек из списка — Ольга Грей, Вивьен Хэнкок- Нанн и Грэм Поллард — были внедрены в Коммунистическую партию Великобритании, причем Поллард был близок к ее руководству и даже женился на коммунистке, вероятно, для лучшего прикрытия, говорится в статье. Агент Мона Маунд помогла разоблачить Мелиту Норвуд, которая была одним из самых ценных советских разведчиков в Великобритании.

Еще двое агентов Найта — Эрик Робертс и Джимми Диксон — внедрялись им сначала в ряды коммунистов, а затем в Британский союз фашистов. А шпионка Кэтлин Теш даже общалась с Гитлером незадолго до начала Второй мировой войны, хотя их разговор свелся к банальному обсуждению погоды. Фюрер, однако, подарил домохозяйке экземпляр "Майн Кампф" с автографом.

По одной из версий именно Максвелл Найт стал прототипом начальника Джеймса Бонда, известного как М, в романах Яна Флеминга, напоминает The Guardian.