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В мире

В МИД назвали "квазигосударство" Косово источником нестабильности в регионе

19:4203.05.2017
(обновлено: 19:48 03.05.2017)
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© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Косовское "квазигосударство" является главным источником региональной нестабильности, говорится в опубликованном в среду комментарии МИД РФ.

Протестующие в здании прламента Македонии в Скопье. 27 апреля 2017
© REUTERS / Ognen Teofilovski
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В российском МИД обратили внимание на "агрессивные заявления одиозного косовоалбанского деятеля (Рамуша) Харадиная в адрес Белграда и сербского руководства". По сообщениям СМИ, Харадинай после освобождения судом Франции пригрозил сербам депортацией, заявив, что "албанцы должны указать место своему неприятелю и сделать то же самое, что сделали хорваты". В Москве сочли неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные "экстремистские разнузданные высказывания".

"С сожалением констатируем, что такого развития событий, нагнетания страстей и следовало ожидать в свете решения французского суда, проигнорировавшего юридически обоснованный запрос сербской стороны и освободившего Харадиная, который обвиняется в совершении множества похищений, изнасилований и убийств", — говорится в комментарии МИД РФ.

Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай у здания суда города Кольмар во Франции
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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В министерстве отметили, что данный эпизод демонстрирует, что "косовское квазигосударство является главным источником региональной нестабильности, а слепое потакание великоалбанским устремлениям ведет к разжиганию межэтнических противоречий, наращиванию конфликтного потенциала на Балканах".

Апелляционный суд французского города Кольмара отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Рамуша Харадиная. Решение по делу Харадиная должны были вынести еще в начале марта, однако затем дату перенесли на 6 апреля, а затем — на 27 апреля. В марте власти Косово выразили надежду на возвращение Харадиная и высказали недовольство в связи с решением о переносе даты объявления вердикта об экстрадиции.

Экс-премьер Косово и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) был арестован во Франции 4 января по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Решением суда Кольмара 12 января он был отпущен под подписку о невыезде из страны. Министр юстиции Сербии Нела Кубурович ранее заявляла, что Белград не станет отвечать на запросы Франции об экстрадиции, если французские власти откажутся выдать Харадиная.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Лавров прокомментировал освобождение лидера косовских боевиков во Франции

Белград подозревает его в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998-1999 годах. Харадинай в 2004-2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его партия "Альянс за будущее Косово" вошла в радикальную оппозицию к нынешним косовскоалбанским властям.

Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.

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