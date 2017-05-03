В МИД назвали "квазигосударство" Косово источником нестабильности в регионе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Косовское "квазигосударство" является главным источником региональной нестабильности, говорится в опубликованном в среду комментарии МИД РФ.

В российском МИД обратили внимание на "агрессивные заявления одиозного косовоалбанского деятеля (Рамуша) Харадиная в адрес Белграда и сербского руководства". По сообщениям СМИ, Харадинай после освобождения судом Франции пригрозил сербам депортацией, заявив, что "албанцы должны указать место своему неприятелю и сделать то же самое, что сделали хорваты". В Москве сочли неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные "экстремистские разнузданные высказывания".

"С сожалением констатируем, что такого развития событий, нагнетания страстей и следовало ожидать в свете решения французского суда, проигнорировавшего юридически обоснованный запрос сербской стороны и освободившего Харадиная, который обвиняется в совершении множества похищений, изнасилований и убийств", — говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве отметили, что данный эпизод демонстрирует, что "косовское квазигосударство является главным источником региональной нестабильности, а слепое потакание великоалбанским устремлениям ведет к разжиганию межэтнических противоречий, наращиванию конфликтного потенциала на Балканах".

Апелляционный суд французского города Кольмара отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Рамуша Харадиная. Решение по делу Харадиная должны были вынести еще в начале марта, однако затем дату перенесли на 6 апреля, а затем — на 27 апреля. В марте власти Косово выразили надежду на возвращение Харадиная и высказали недовольство в связи с решением о переносе даты объявления вердикта об экстрадиции.

Экс-премьер Косово и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) был арестован во Франции 4 января по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Решением суда Кольмара 12 января он был отпущен под подписку о невыезде из страны. Министр юстиции Сербии Нела Кубурович ранее заявляла, что Белград не станет отвечать на запросы Франции об экстрадиции, если французские власти откажутся выдать Харадиная.

Белград подозревает его в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998-1999 годах. Харадинай в 2004-2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его партия "Альянс за будущее Косово" вошла в радикальную оппозицию к нынешним косовскоалбанским властям.

Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.