Глава ФБР: расследование "связей" России с кампанией Трампа продолжается

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Глава ФБР Джеймс Коми подтвердил, что расследование о связях РФ с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа продолжается, но отказался раскрывать детали дела.

"Мы проводим расследование, чтобы определить, была ли какая-то связь между российскими усилиями и кем-либо, входящим в кампанию Трампа", — сказал Коми на слушаниях в Сенате.

Он отказался отвечать на вопрос сенатора о подробностях дела.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к его победе на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом, и сам Трамп.