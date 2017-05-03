Минобороны рассказало о средиземноморском походе кота Сергея Ивановича

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Рыжий кот по кличке Сергей Иванович участвует в средиземноморском походе на борту ракетного крейсера "Москва", фото животного Минобороны опубликовало на странице ведомства в Facebook.

"Средиземноморский поход "матроса" Сергея Ивановича на борту гвардейского ракетного крейсера "Москва", — гласит подпись под фотографией.

ГРКР "Москва" несколько раз выполнял задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря по противовоздушному прикрытию с морского направления авиабазы российских Воздушно-космических сил в Хмеймим (Сирия).

Корабль проекта 1164 "Москва" заложен на штапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава", и является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 года.

Пятнадцатого мая 1995 года приказом главнокомандующего ВМФ ракетный крейсер "Слава" был переименован в ракетный крейсер "Москва". В главную базу Черномор — Севастополь — ГРКР "Москва" перебазирован 20 июля 1999 года.