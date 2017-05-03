Трамп пообещал добиться мирной сделки между израильтянами и палестинцами

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обещает добиться мирной сделки между израильтянами и палестинцами.

"Мы хотим создать мир между израильтянами и палестинцами. Мы этого добьемся. Мы будем очень напряженно работать. Прошло уже много времени (конфликта — ред.) Но мы будем работать очень прилежно, и, думаю, есть очень хороший шанс", — заявил Трамп на встрече с президентом ПНА Махмудом Аббасом в Белом доме.

Президент США также выразил желание "посредничать и помогать" в достижении мирных договоренностей.