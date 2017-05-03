В США на автоаукционе джип въехал в толпу, есть погибшие и раненые

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Джип врезался в толпу посетителей автомобильного аукциона в штате Массачусетс, два человека погибли и порядка 10 получили ранения, передает местный телеканал NECN.

Photos from deadly auto auction crash show chaotic scene https://t.co/18jUvrVZJL pic.twitter.com/eL6cHsqQrN — necn (@NECN) 3 мая 2017 г.

​По словам очевидцев, Jeep Cherokee, за рулем которого находился пожилой мужчина, потерял управление и наехал на группу посетителей мероприятия в городе Билларика, после чего врезался в стену здания.

Представитель местной больницы сообщил о шести госпитализированных с места инцидента, большинство из которых находятся в критическом состоянии.

​Очевидцы утверждают, что в действиях водителя джипа не было злого умысла.