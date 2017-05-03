Украинских националистов ждет незавидная участь, считает депутат Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинских националистов, собирающихся помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк", ждет плачевная и незавидная участь их идейных предшественников — гитлеровских захватчиков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее сообщалось, что лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский заявил, что украинские националисты собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк".
"Больно смотреть, как на Украине все смелее поднимают голову неонацисты, которые жаждут растоптать подвиг советского солдата. Они отказались от истории украинского народа. Украинских националистов ждет плачевная и незавидная участь их идейных вдохновителей — гитлеровских захватчиков, которые стали позором мировой истории и преданы забвению. Потомками великих советских воинов является абсолютное большинство украинцев, которые, уверен, сумеют, поставить на место взорвавшихся националистов", — сказал РИА Новости Бальбек.
"Уверен, что на Украине тоже настанут времена, когда люди не будут бояться снова носить георгиевские ленточки и чтить память героев, спасших землю от коричневой чумы", — подчеркнул депутат.